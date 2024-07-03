Кандидатуры в депутаты от партии "Ени Азербайджан" будут утверждены на следующем заседании

БАКУ /Trend/ - Вопрос об утверждении списка кандидатов в депутаты от партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), вероятно, будет рассмотрен на следующем заседании правления.

Как сообщает в среду Trend, об этом журналистам заявил депутат, член правления ПЕА Муса Гулиев.

Он отметил, что на состоявшемся сегодня заседании правления партии "Ени Азербайджан" были обсуждены вопросы подготовки к внеочередным парламентским выборам, сформированы центральная штаб-квартира и местные офисы партии.

Он подчеркнул, что на заседании также были определены полномочные представители партии на внеочередных парламентских выборах.

"Вероятно, вопрос о выдвижении кандидатов от партии и утверждении списка кандидатов будет рассмотрен на очередном заседании правления. Что касается списка кандидатов, то предварительной информации об этом пока нет", - добавил он.

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