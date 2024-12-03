Официальный представитель ООН разоблачила изгнание всех азербайджанцев из Армении (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В эти дни в рамках 114-й сессии Комитета Организации Объединенных Наций (ООН) по ликвидации расовой дискриминации проходит рассмотрение периодического доклада Армении.

Как сообщает Trend, 2 декабря - в первый день рассмотрения доклада член Комитета Чунг Чинсунг была удивлена тем, что в документе Армении содержится большое количество претензий к Азербайджану. Она отметила, что, несмотря на то, что в Армении не проживает ни одного азербайджанца, в докладе уделено большое внимание Азербайджану, и запросила разъяснение по этому вопросу.

Глава армянской делегации, заместитель министра иностранных дел этой страны Ваан Костанян, затрудняясь ответить на вопрос, подтвердил, что азербайджанцы не проживают в Армении. Он попытался связать то, что написано в документе об Азербайджане, с безопасностью и политической ситуацией, которые не соответствуют сути доклада.

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