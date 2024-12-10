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Азербайджан еще раз выразил поддержку территориальной целостности и суверенитету Сирии

Политика Материалы 10 декабря 2024 18:58 (UTC +04:00)
Азербайджан еще раз выразил поддержку территориальной целостности и суверенитету Сирии

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Азербайджанская Республика еще раз выражает поддержку территориальной целостности и суверенитету Сирии и надеется на решение вопросов в соответствии с волей сирийского народа, а также посредством политического диалога внутри страны.

Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Азербайджана касательно ситуации в Сирии, сообщает Trend.

Отмечается, что Азербайджанская Республика вместе с братской Турецкой Республикой и другими партнерами-единомышленниками готова внести свой вклад в решение гуманитарных проблем, с которыми сталкивается сирийский народ

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