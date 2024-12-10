Азербайджан еще раз выразил поддержку территориальной целостности и суверенитету Сирии

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская Республика еще раз выражает поддержку территориальной целостности и суверенитету Сирии и надеется на решение вопросов в соответствии с волей сирийского народа, а также посредством политического диалога внутри страны.

Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Азербайджана касательно ситуации в Сирии, сообщает Trend.

Отмечается, что Азербайджанская Республика вместе с братской Турецкой Республикой и другими партнерами-единомышленниками готова внести свой вклад в решение гуманитарных проблем, с которыми сталкивается сирийский народ

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!