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В Азербайджане задержаны лица, планировавшие совершить провокации и захват заложников (ФОТО)

Политика Материалы 16 декабря 2024 12:35 (UTC +04:00)
В Азербайджане задержаны лица, планировавшие совершить провокации и захват заложников (ФОТО)
Фото: СГБ

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Проведенными Службой государственной безопасности (СГБ) Азербайджана комплексными оперативно-следственными мероприятиями было установлено, что граждане Азербайджанской Республики - Шахмуров Фахраддин Гаджи оглу (1984 года рождения), Мурадов Джалал Мурадж оглу (1960 года рождения), Бабаев Кямран Камиль оглу (1998 года рождения) и другие с целью совершения тяжких и особо тяжких преступных деяний против основ конституционного строя Азербайджанской Республики создали преступное сообщество, организовали на территории республики тайные встречи и различные закрытые группы в социальных сетях и вели подготовку к совершению провокационных действий против государственных учреждений.

Об этом в понедельник сообщили Trend в СГБ Азербайджана.

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В Азербайджане задержаны лица, планировавшие совершить провокации и захват заложников (ФОТО)
В Азербайджане задержаны лица, планировавшие совершить провокации и захват заложников (ФОТО)
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