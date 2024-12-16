В Азербайджане задержаны лица, планировавшие совершить провокации и захват заложников (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Проведенными Службой государственной безопасности (СГБ) Азербайджана комплексными оперативно-следственными мероприятиями было установлено, что граждане Азербайджанской Республики - Шахмуров Фахраддин Гаджи оглу (1984 года рождения), Мурадов Джалал Мурадж оглу (1960 года рождения), Бабаев Кямран Камиль оглу (1998 года рождения) и другие с целью совершения тяжких и особо тяжких преступных деяний против основ конституционного строя Азербайджанской Республики создали преступное сообщество, организовали на территории республики тайные встречи и различные закрытые группы в социальных сетях и вели подготовку к совершению провокационных действий против государственных учреждений.

Об этом в понедельник сообщили Trend в СГБ Азербайджана.

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