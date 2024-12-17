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Азербайджан назвал приоритеты в рамках председательства в СВМДА

Политика Материалы 17 декабря 2024 17:27 (UTC +04:00)
Азербайджан назвал приоритеты в рамках председательства в СВМДА
Фото: МИД Азербайджана

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан в рамках своего председательства в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) определит приоритеты по трем фундаментальным направлениям, основанным на теме "Более сильное СВМДА, связи в Азии, цифровизация и устойчивое развитие".

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во время выступления на седьмом заседании Совета министров (СМИД) Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

"Основываясь на теме "Более сильное СВМДА, связи в Азии, цифровизация и устойчивое развитие", наше председательство будет уделять приоритетное внимание трем фундаментальным направлениям: трансформация и институциональное развитие СВМДА; отраслевое сотрудничество через реализацию мер по построению доверия; содействие взаимодействию СВМДА с другими международными и региональными организациями", - сказал министр.

Отметим, что сегодня председательство в СВМДА перешло от Казахстана к Азербайджану.

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