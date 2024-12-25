Центральный аппарат партии "Ени Азербайджан" выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой самолета AZAL под Актау

БАКУ /Trend/ - Центральный аппарат партии "Ени Азербайджан" выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой самолета AZAL выполнявшего рейс Баку-Грозный вблизи города Актау.

Об этом в среду Trend сообщили в Центральном аппарате ПЕА.

"Нас глубоко огорчила новость о крушении самолета, принадлежащего "Азербайджанским авиалиниям", недалеко от города Актау в Казахстане.

Выражаем глубокие соболезнования семьям и близким погибших в трагедии, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении Центрального аппарата ПЕА.

Напомним, что сегодня пассажирский самолет Embraer 190, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.

В министерстве транспорта Казахстана отметили, что на борту самолета, потерпевшего крушение в городе Актау, находились 37 граждан Азербайджана, 6 - Казахстана, 3 - Кыргызстана, 16 - России.

В AZAL сообщили, что на борту самолета Embraer 190, выполнявшего рейс Баку-Грозный, потерпевшего крушение в городе Актау, находились 67 человек - 62 пассажира и 5 членов экипажа.

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