Центральный аппарат партии "Ени Азербайджан" выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой самолета AZAL под Актау

БАКУ /Trend/ - Центральный аппарат партии "Ени Азербайджан" выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой самолета AZAL выполнявшего рейс Баку-Грозный вблизи города Актау.
Об этом в среду Trend сообщили в Центральном аппарате ПЕА.
"Нас глубоко огорчила новость о крушении самолета, принадлежащего "Азербайджанским авиалиниям", недалеко от города Актау в Казахстане.
Выражаем глубокие соболезнования семьям и близким погибших в трагедии, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении Центрального аппарата ПЕА.
Напомним, что сегодня пассажирский самолет Embraer 190, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.
В министерстве транспорта Казахстана отметили, что на борту самолета, потерпевшего крушение в городе Актау, находились 37 граждан Азербайджана, 6 - Казахстана, 3 - Кыргызстана, 16 - России.
В AZAL сообщили, что на борту самолета Embraer 190, выполнявшего рейс Баку-Грозный, потерпевшего крушение в городе Актау, находились 67 человек - 62 пассажира и 5 членов экипажа.
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