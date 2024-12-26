Глава МИД Узбекистана выразил соболезнования Азербайджану

БАКУ /Trend/ - Сегодня министр иностранных дел Республики Узбекистан Бахтиёр Саидов позвонил министру иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуну Байрамову.

Как сообщает в четверг Trend, информацию об этом распространило МИД Азербайджана.

Отмечается, что в ходе телефонного разговора Бахтиёр Саидов от имени государства и народа Узбекистана выразил соболезнования в связи с трагической авиакатастрофой, произошедшей 25 декабря вблизи города Актау.

Было доведено до сведения, что Республика Узбекистан солидарна с братской Азербайджанской Республикой в эти трудные дни, разделяет его горе. Была выражена надежда, что подобная трагедия больше никогда не повторится.

Джейхун Байрамов поблагодарил братскую Республику Узбекистан за поддержку, оказанную в такой тяжелый для нашей страны и народа день.

Была дана информация о том, что с первых минут крушения, в соответствии с поручением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, была создана государственная комиссия по расследованию причин авиакатастрофы, кроме того делегация, состоящая из руководящих лиц соответствующих структур Азербайджана, была командирована на место крушения самолета.

Также была представлена информация о мерах, принятых для ликвидации последствий авиакатастрофы, оказания помощи пострадавшим",- говорится в информации МИД Азербайджана.

Напомним, что 25 декабря пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий AZAL, следовавший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.

На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира и 5 членов экипажа).

После крушения пассажирского самолета в больницу поступили 27 человек. Из них 15 человек являются гражданами Азербайджанской Республики, 8 - Российской Федерации, 3 - Кыргызской Республики. Личность одного человека пока не установлена.

Из поступивших в больницу пострадавших - 11 проходят лечение в отделении реанимации, 13 - в травматологическом отделении, 2 - в отделении нейрохирургии и 1 - в хирургическом отделении. Эти лица находятся под контролем профессиональных врачей Казахстана и врачей, высланных из Азербайджана и России. Им была оказана оперативная и специализированная медицинская и психологическая помощь.

Оба пилота экипажа, а также бортпроводница погибли, два члена экипажа выжили.

26 декабря в Азербайджане объявлено днем ​​траура.

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