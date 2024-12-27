Азербайджан не намерен принимать никакую помощь из Чечни - источник в Администрации Президента

БАКУ/Trend/ - Власти Чечни накануне сообщали о том, что "по поручению Рамзана Кадырова они готовы оказать финансовую и другую помощь всем семьям погибших и пострадавших" в катастрофе летевшего из Баку в Грозный самолета AZAL.

Как сообщили Day.Az в Администрации президента Азербайджана, страна не нуждается в какой-либо помощи и не примет ее, передает в пятницу Trend.

"Азербайджан не нуждается в какой-либо помощи. Ни государство, ни граждане не примут такую помощь. Мы оказываем и будем оказывать необходимую помощь своим гражданам. Азербайджан требует признания факта, принесения извинений и выплаты соответствующих компенсаций", - сообщил источник в АП.

Напомним, что 25 декабря пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий AZAL, следовавший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.

На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира и 5 членов экипажа).

После крушения пассажирского самолета в больницу поступили 27 человек. Из них 15 человек являются гражданами Азербайджанской Республики, 8 - Российской Федерации, 3 - Кыргызской Республики. Личность одного человека пока не установлена.

Оба пилота экипажа, а также бортпроводница погибли, два члена экипажа выжили.

26 декабря в Азербайджан были доставлены 14 пострадавших и тела четырех погибших.

"Черный ящик" самолета уже обнаружен и для его анализа проводятся процедуры в соответствии с международными авиационными конвенциями. На данный момент ведется расследование причин катастрофы. Окончательные выводы будут сделаны после завершения всех необходимых исследований и анализа данных.