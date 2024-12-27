В село Баллыджа Ходжалинского района вернулась очередная группа бывших вынужденных переселенцев (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В село Баллыджа Ходжалинского района сегодня вернулась 21 семья (119 человек).

Как сообщает Trend, бывшие вынужденные переселенцы, вернувшиеся на родину, впервые за 32 года отметят День солидарности азербайджанцев мира и Новый год в родном краю.

В связи с "Большим возвращением" в селе была перестроена вся инфраструктура. Село обеспечено электричеством, питьевой водой, природным газом и скоростным интернетом.

Отметим, что село Баллыджа было оккупировано армянской армией в 1992 году. Оно было освобождено от оккупации в результате антитеррористических мер локального характера в сентябре 2023 года.

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