Президент Ильхам Алиев: Шаги, предпринимаемые Азербайджаном в последние годы, очень серьезно анализируются

БАКУ /Trend/ - Шаги, предпринимаемые Азербайджаном в последние годы, очень серьезно анализируются.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам 7 января.

Отметив, что, оглядываясь на недавнее и более отдаленное прошлое, можно сказать, что в мировой истории нет второй страны, восстановившей свою территориальную целостность собственными силами, глава государства подчеркнул: «Мы сделали это наперекор всем давлениям, угрозам и опасностям».

Президент Азербайджана добавил, что в мире не так много стран, способных проводить независимую политику.