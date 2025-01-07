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Президент Ильхам Алиев: Шаги, предпринимаемые Азербайджаном в последние годы, очень серьезно анализируются

Политика Материалы 7 января 2025 23:17 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Шаги, предпринимаемые Азербайджаном в последние годы, очень серьезно анализируются

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Шаги, предпринимаемые Азербайджаном в последние годы, очень серьезно анализируются.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам 7 января.

Отметив, что, оглядываясь на недавнее и более отдаленное прошлое, можно сказать, что в мировой истории нет второй страны, восстановившей свою территориальную целостность собственными силами, глава государства подчеркнул: «Мы сделали это наперекор всем давлениям, угрозам и опасностям».

Президент Азербайджана добавил, что в мире не так много стран, способных проводить независимую политику.

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