Генконсульство Азербайджана не пострадало в результате пожаров в Лос-Анджелесе - МИД

БАКУ /Trend/ - Генеральное консульство Азербайджана не пострадало в результате сильных пожаров в Лос-Анджелесе.

Об этом в ответ на запрос Trend сказал пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

"В связи с пожарами, начавшимися 7 января 2025 года на западе города Лос-Анджелес, Генеральным консульством страны проводится соответствующая работа с целью обеспечения безопасности граждан Азербайджана. В аккаунтах Генерального консульства в социальных сетях (https://x.com/azconsulatela/status/1876908935355007248?s=46, https://www.facebook.com/azconsulatela) размещены предупреждение и контактный номер для экстренной связи (+13109234540)", - сказал А.Гаджизаде.

По его словам, для того, чтобы граждане могли получать информацию о ситуации в связи с пожарами и ознакомиться с инструкцией по технике безопасности, предоставлена ссылка на соответствующий интернет-сайт (lafd.org/alerts).

"Несмотря на временную эвакуацию из здания, в котором находится Генконсульство, его деятельность в удаленном режиме продолжается, отслеживается ход событий и постоянно действуют каналы связи с гражданами. Генконсульство Азербайджана не пострадало в результате пожаров. Кроме того, не поступало информации от наших граждан о причинении им ущерба в результате пожаров", - сказал А.Гаджизаде.

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