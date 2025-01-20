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Сотрудники СГБ Азербайджана посетили Аллею шехидов (ФОТО)

Политика Материалы 20 января 2025 13:34 (UTC +04:00)
Сотрудники СГБ Азербайджана посетили Аллею шехидов (ФОТО)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В связи с 35-й годовщиной трагедии 20 Января начальник Службы государственной безопасности генерал-полковник Али Нагиев и сотрудники службы почтили в Аллее шехидов светлую память героических сынов Отечества, отдавших свои жизни за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложили гвоздики на их могилы.

От имени личного состава Службы госбезопасности к монументу "Вечный огонь" возложен венок, сообщает Trend.

Также были посещены могилы сотрудников органов безопасности, похороненных в Аллее шехидов.

Отметим, что сегодня исполняется 35-я годовщина трагедии 20 Января.

Ввод 20 января 1990 года боевых частей советской армии против широких народных масс, вышедших на улицы и площади Баку, чтобы выразить свой решительный протест против агрессорских действий Армении, выдвинувшей территориальные претензии к Азербайджану, и покровительства ей руководства СССР, привел к невиданной трагедии в Азербайджане.

В те трагические дни отважные сыны Отечества, для которых свобода, честь и достоинство своей страны и народа были превыше всего, отдали свои жизни во имя Родины, взойдя на вершину шехидства.

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Сотрудники СГБ Азербайджана посетили Аллею шехидов (ФОТО)
Сотрудники СГБ Азербайджана посетили Аллею шехидов (ФОТО)
Сотрудники СГБ Азербайджана посетили Аллею шехидов (ФОТО)
Сотрудники СГБ Азербайджана посетили Аллею шехидов (ФОТО)
Сотрудники СГБ Азербайджана посетили Аллею шехидов (ФОТО)
Сотрудники СГБ Азербайджана посетили Аллею шехидов (ФОТО)
Сотрудники СГБ Азербайджана посетили Аллею шехидов (ФОТО)
Сотрудники СГБ Азербайджана посетили Аллею шехидов (ФОТО)
Сотрудники СГБ Азербайджана посетили Аллею шехидов (ФОТО)
Сотрудники СГБ Азербайджана посетили Аллею шехидов (ФОТО)
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