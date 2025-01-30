БАКУ /Trend/ - Рассмотрены обращения, поступившие в ЦИК Азербайджана в связи с муниципальными выборами.

Как сообщает Trend, состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии.

Сначала секретарь комиссии Арифа Мухтарова проинформировала о повестке заседания. Затем были рассмотрены обращения, поступившие в комиссию по Джалилабадскому сельскому избирательному округу № 72, а также по Шекинскому сельскому избирательному округу № 115.

На основании решения ЦИК поступившие обращения направлены в соответствующие окружные избирательные комиссии для рассмотрения по существу в соответствии с требованиями Избирательного кодекса.

Отметим, что 29 января в 19:00 в Азербайджане завершилось голосование на муниципальных выборах. По состоянию на 19:00, проголосовали 1 874 810 избирателей, явка избирателей составила 31,45%.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!