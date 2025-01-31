Обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и ОЧЭС

БАКУ /Trend/ - 31 января 2025 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) Лазаром Команеску.

Как сообщили Trend в МИД, на встрече состоялся обмен мнениями по сотрудничеству между Азербайджаном и ОЧЭС, председательству Азербайджана в организации в первом полугодии 2025 года, а также по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Министр Джейхун Байрамов отметил, что ОЧЭС является одной из важных платформ с точки зрения продвижения и развития регионального сотрудничества, и отметил, что наша страна выступает за дальнейшее укрепление существующего сотрудничества в рамках организации.

Были озвучены инициативы Азербайджана в области региональной экономики, торговли, энергетической безопасности, транспорта, коммуникаций, туризма, и в частности, было отмечено, что проект коридора "зеленой энергии", соединяющего регионы Каспийского, Черного и Средиземного морей, а также усилия по развитию Среднего коридора являются одними из основных направлений.

Стороны, коснувшись председательства страны в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), подчеркнули важность принятия ряда важных решений, касающихся новых целей климатического финансирования, углеродных рынков, Фонда для возмещения потерь и ущерба в ходе этого престижного мероприятия, проведенного в Азербайджане в прошлом году, а также важность совместной деятельности в ОЧЭС по климатической деятельности.

В ходе встречи также были обсуждены региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.

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