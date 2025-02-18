БАКУ /Trend/ - Украина стоит перед жестоким выбором. Восемь лет назад было проигнорировано предупреждение о том, что Соединенные Штаты в любой момент могут сменить курс. Тогда украинская элита, ослепленная иллюзией безоговорочной поддержки Запада, отвергла даже возможность компромисса с Россией, рассчитывая на то, что конфликт разрешится исключительно военным путем. Сегодня реальность обрушилась на страну всей своей жестокостью: Украина разрушена, армия истощена, миллионы людей бежали, а ее суверенитет поставлен под сомнение.

Но самое главное — Украина оказалась пешкой в игре гораздо более крупных сил. Американские элиты меняют приоритеты, и сейчас, когда Дональд Трамп намерен идти до конца, а Европа устала от войны, Киев сталкивается с угрозой остаться в одиночестве. И если украинская дипломатия не перестанет строить иллюзии и не начнет работать над реальным соглашением, цена этого заблуждения будет еще выше.

Нейтралитет в обмен на безопасность: шанс на выживание или уступка?

Сквозь дым разрушенных городов и окопов просматривается единственный реальный путь к миру — нейтралитет Украины. Для Киева это, возможно, болезненный, но неизбежный шаг. Вопрос в том, каким он будет: слабым, навязанным, с утратой большей части территорий, или же продуманным, сбалансированным, при этом обеспечивающим безопасность.

Россия уже дала понять, что ее принципиальное требование — нейтралитет Украины. И если это требование будет выполнено, она будет готова к компромиссу. Главное — добиться, чтобы этот нейтралитет не был капитуляцией. Украина должна потребовать железные гарантии безопасности от США и Запада: если Россия вновь введет войска — международная коалиция вмешается немедленно. Это будет даже жестче, чем статья 5 НАТО, но при этом позволит избежать прямого членства в Альянсе, которое Кремль воспринимает как красную линию.

Однако здесь есть ключевой вопрос: будет ли Россия готова отдать оккупированные территории в обмен на нейтралитет? Если Москва откажется, она должна понимать, что Украина никогда не признает потерю этих земель, а санкции и международная изоляция будут сохраняться, пока территориальный вопрос не будет урегулирован.

Что делать, если Россия не уступит?

Если Москва будет настаивать на контроле над оккупированными регионами, Вашингтон и мировые лидеры должны ясно дать понять: продолжение конфликта будет означать бесконечную войну и нарастающую экономическую катастрофу. Россия дорого заплатила за свои ошибки 2022 года и понимает, что вечная война не в ее интересах. Для Кремля это станет моментом выбора: либо заморозить конфликт и сохранить статус-кво с последующей неопределенностью, либо пойти на разумные уступки, получив в ответ снятие части санкций и постепенное восстановление экономических отношений.

Ключевым игроком здесь может стать Китай. Пекин уже выразил уважение к территориальной целостности Украины, но одновременно понимает российские страхи перед НАТО. Если Китай публично поддержит нейтральный статус Украины в обмен на восстановление ее границ, Москве будет трудно отказаться. Подключение Индии, Бразилии и ЮАР создаст дополнительное давление, усилив международный консенсус.

Перспективы Украины: иллюзии или жесткая реальность?

Но даже если мирное соглашение будет достигнуто, Украине придется столкнуться с новым вызовом — восстановлением страны. Миллионы украинцев не вернутся в разрушенную страну, пока угроза новой войны остается реальной. Инвесторы не будут вкладываться в экономику, если нет четких гарантий стабильности.

Реальность такова, что даже в лучшем случае Украине потребуется не одно десятилетие, чтобы встать на ноги. Восстановление государства потребует глубочайших реформ — от борьбы с коррупцией до перестройки административной системы. Политики, живущие лозунгами, должны осознать: Запад не будет вечно платить за их ошибки. Украина должна научиться рассчитывать только на себя.

Но прежде чем думать о будущем, Киев должен сделать главное — выжить. А это означает: отбросить иллюзии, признать, что ни НАТО, ни ЕС не спасут страну, и сделать прагматичный выбор.

Война учит жестоким урокам. Для Украины этот урок заключается в том, что лучший выход — это тот, который еще возможен, а не тот, который кажется идеальным. А значит, в ее руках сейчас — последний шанс на спасение.

Украинская элита оказалась перед суровым вызовом: продолжать верить в военную победу или же искать реальный путь к миру. Но факты говорят сами за себя: военная помощь Запада иссякает, мобилизационный ресурс Украины на исходе, экономика держится только за счет западных дотаций, а инфраструктура разрушена настолько, что восстановление может занять десятилетия. В этих условиях единственная разумная альтернатива — дипломатия.

Крах военной стратегии Киева: цифры и факты

Военные неудачи и истощение армии

Украина уже потеряла около 20% своей территории, и даже самые оптимистичные прогнозы не обещают скорого перелома.

и даже самые оптимистичные прогнозы не обещают скорого перелома. По данным западных источников, потери ВСУ превышают 350 000 человек убитыми и ранеными, а мобилизационный резерв практически исчерпан.

человек убитыми и ранеными, а мобилизационный резерв практически исчерпан. Украина вынуждена мобилизовать мужчин старше 60 лет и инвалидов , что говорит о глубоком кадровом кризисе.

, что говорит о глубоком кадровом кризисе. Россия увеличила производство боеприпасов в 5 раз по сравнению с 2021 годом и поставляет армии в месяц больше снарядов, чем США и Европа за полгода.

Экономический крах

Украинский ВВП сократился на 30% , и страна держится исключительно за счет западной финансовой поддержки.

, и страна держится исключительно за счет западной финансовой поддержки. На 2024 год дефицит бюджета Украины оценивается в 43 миллиарда долларов, и без международных кредитов государство будет не в состоянии платить пенсии и зарплаты бюджетникам.

и без международных кредитов государство будет не в состоянии платить пенсии и зарплаты бюджетникам. Основные предприятия промышленного производства уничтожены, более 80% энергетической инфраструктуры подверглось атакам и нуждается в восстановлении.

подверглось атакам и нуждается в восстановлении. Экспорт Украины сократился более чем на 50%, а страна потеряла доступ к Черному морю, что делает невозможным полноценное функционирование экономики.

Политическая усталость Запада

В Европе все чаще звучат призывы сократить военную помощь Киеву и начать переговоры.

Дональд Трамп уже заявил, что не намерен продолжать финансировать войну , если Украина не пойдет на уступки.

, если Украина не пойдет на уступки. Германия и Франция начали намекать, что их поддержка Киева не может быть бесконечной, а итальянские политики прямо заявляют, что "Украина не может победить".

НАТО фактически отказалось от идеи быстрого вступления Украины в Альянс, что ставит под сомнение весь смысл затянувшегося конфликта.

Нейтралитет: неизбежная реальность

На фоне этих факторов мирный договор — это не поражение, а единственный шанс на выживание. Альтернативой является продолжение бессмысленного сопротивления, которое закончится окончательной потерей государственности.

Многие эксперты уже открыто говорят, что лучший сценарий для Украины сегодня — нейтральный статус с международными гарантиями безопасности. Этот путь позволил бы сохранить контроль над оставшимися территориями, остановить разрушение экономики и предотвратить дальнейшее кровопролитие.

Какими могут быть условия нейтралитета?

Официальный отказ от вступления в НАТО, но с предоставлением Киеву аналогичных гарантий безопасности со стороны США и стран Запада.

Вывод российских войск с оккупированных территорий при условии, что Украина не будет использовать их для дальнейшего конфликта.

Введение миротворческих сил ООН в спорные регионы на период адаптации, что позволит избежать новых вспышек насилия.

Восстановление торговых связей с Россией, что позволит Украине вернуться к экономическому росту.

Модернизация украинской армии по израильской модели: небольшая, но высокотехнологичная армия с жесткими гарантиями безопасности.

Вопрос остается только в одном: готов ли Киев принять реальность, или же его элиты предпочтут окончательно разрушить страну ради своих амбиций?

Россия: какие шаги предпримет Москва?

Россия, несомненно, воспользуется сложившейся ситуацией. Но и Москва извлекла уроки из своих ошибок. Путин понимает, что прямое управление оккупированными территориями — это груз, а не стратегическая победа. Поддержание ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона требует миллиардных вложений, и в перспективе Кремль может согласиться на компромисс, если он обеспечит Украине нейтралитет.

Однако если Киев откажется от переговоров, Москва продолжит военное давление. Российская стратегия уже изменилась — теперь это война на истощение. С каждым месяцем Украина теряет больше, чем приобретает.

Но Россия также осознает, что чем дольше длится война, тем выше риски для нее самой: санкции бьют по экономике, а Запад использует войну как предлог для ограничения российского влияния.

Поэтому нейтралитет Украины — это не только выгода для Киева, но и разумный выход для Москвы.

Реальность, которую Киеву придется принять

Украина может продолжать верить в военную победу. Но факты говорят о другом:

Армия истощена, ресурсы исчерпаны. Запад не готов поддерживать Киев бесконечно.

Экономика страны уже не может функционировать без внешних дотаций.

Россия адаптировалась к санкциям и не сломалась.

Конфликт угрожает перерасти в вечную войну, которая окончательно уничтожит Украину как государство.

Сегодня перед Киевом стоит выбор: или договариваться на условиях, которые позволят сохранить остатки независимости, или продолжать войну, которая приведет к окончательному краху.

Последний шанс на мир

Дональд Трамп будет давить на Украину, чтобы та пошла на переговоры. Киев может не любить Трампа, но он — единственная надежда на то, чтобы спасти страну.

Сейчас не время для иллюзий. Украина потеряла слишком много, и если Киев не примет реальность, он рискует потерять все.

Сохранить страну можно только через компромисс. Вопрос в том, поймет ли это украинская элита, или же она продолжит путь, ведущий в пропасть.

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