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Импорт в Азербайджан грузовых автомобилей с электродвигателями освобожден от таможенных пошлин

Политика Материалы 5 марта 2025 13:49 (UTC +04:00)
Импорт в Азербайджан грузовых автомобилей с электродвигателями освобожден от таможенных пошлин
Фото: Искусственный интеллект

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - Импорт в Азербайджан грузовых автомобилей с электродвигателями освобожден от таможенных пошлин.

Как сообщает в среду Trend в связи с этим, соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Согласно решению, грузовые автомобили, оснащенные только электродвигателем и произведенные не более чем три года назад, будут освобождены от таможенной пошлины до 1 января 2028 года. В настоящее время ставка пошлины составляет 5%.

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