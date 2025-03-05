БАКУ /Trend/ - Импорт в Азербайджан грузовых автомобилей с электродвигателями освобожден от таможенных пошлин.

Как сообщает в среду Trend в связи с этим, соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Согласно решению, грузовые автомобили, оснащенные только электродвигателем и произведенные не более чем три года назад, будут освобождены от таможенной пошлины до 1 января 2028 года. В настоящее время ставка пошлины составляет 5%.

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