Необходимо продемонстрировать всестороннюю поддержку многополярному миру - Шарль Мишель

БАКУ /Trend/ - Необходимо продемонстрировать всестороннюю поддержку многополярному миру.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил экс-президент Совета Европейского союза и бывший премьер-министр Бельгии Шарль Мишель в ходе панельной дискуссии на тему "Геополитические изменения: ответственность в партнёрстве против соперничества" в рамках XII Глобального Бакинского форума.

По его словам, в первую очередь нужно сосредоточиться на вызовах.

"Первые пять лет моего пребывания в должности совпали с периодом пандемии COVID-19. Это также привело к различным трудностям. В то время принимать решения было непросто. В те годы мы старались своевременно доставлять вакцины. Позже началась война между Россией и Украиной. В первую очередь мы попытались помочь Украине.

Мы должны всесторонне поддерживать многополярный мир. Объединившись, мы станем сильнее. Потому что это связано с нашим будущим", - добавил Шарль Мишель.

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