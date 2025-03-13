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За прошедшие годы мы стали свидетелями около 3200 ограничений, наносящих ущерб торговле - генсек UNCTAD

Политика Материалы 13 марта 2025 15:14 (UTC +04:00)

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Айдан Мамедова
Айдан Мамедова
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БАКУ /Trend/ - За прошедшие годы мы стали свидетелями около 3200 ограничений, наносящих ущерб торговле.

Об этом заявила генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD) Ребекка Гринспен во время выступления на XII Глобальном Бакинском форуме, сообщает Trend.

"95 процентов уведомлений, полученных нами в 2024 году, были связаны с ограничениями, наносящими ущерб торговле", - сказала она.

Говоря о климатическом кризисе, генсек сказала, что если затраты на возобновляемые источники энергии, энергетический переход не составят по крайней мере 80 процентов, то будет невозможным преодоление климатического кризиса.

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