За прошедшие годы мы стали свидетелями около 3200 ограничений, наносящих ущерб торговле - генсек UNCTAD

БАКУ /Trend/ - За прошедшие годы мы стали свидетелями около 3200 ограничений, наносящих ущерб торговле.

Об этом заявила генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD) Ребекка Гринспен во время выступления на XII Глобальном Бакинском форуме, сообщает Trend.

"95 процентов уведомлений, полученных нами в 2024 году, были связаны с ограничениями, наносящими ущерб торговле", - сказала она.

Говоря о климатическом кризисе, генсек сказала, что если затраты на возобновляемые источники энергии, энергетический переход не составят по крайней мере 80 процентов, то будет невозможным преодоление климатического кризиса.

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