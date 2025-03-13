Нестабильность в геополитике неизбежно приведет к нестабильности в геоэкономике - Шафик Габрин

БАКУ /Trend/ - Нестабильность в геополитике неизбежно приведет к нестабильности в геоэкономике.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил председатель и исполнительный директор инвестиционной и девелоперской группы ARTOC Шафик Габрин на панельной сессии "Геополитические изменения: ответственное партнерство против конкуренции" в рамках XII Глобального Бакинского форума.

"Наше поколение не смогло сделать мир более прекрасным местом. Однако молодое поколение строит мосты между Западом и Востоком. Я одновременно и оптимист, и реалист", - сказал он.

Он подчеркнул, что геополитические изменения происходили на протяжении всей истории.

"Вторая мировая война, "холодная война", пандемия – все эти события изменили наш мир. Однако сейчас процессы становятся ещё более поляризованными. Некоторые силы пытаются влиять через средства массовой информации, что приводит к ослаблению влияния мягкой силы и усилению жёсткой силы. Международные организации больше фокусируются на военных расходах.

Однако мы должны понимать, что по мере геополитических изменений изменится и геоэкономика. Это повлияет на весь мир. Нестабильность в геополитике неизбежно приведет к нестабильности в геоэкономике",- добавил он.

Отметим, что XII Глобальный Бакинский форум пройдет с 13 по 15 марта этого года под девизом "Переосмысление мирового порядка: преобразование вызовов в возможности".

Форум организован Международным центром Низами Гянджеви.

В рамках мероприятия будут обсуждаться ключевые глобальные вопросы, такие как геополитические изменения, мультисторонний подход, глобальный кризис здравоохранения, восстановление и региональная стабильность мира, COP29 и другие.

Форум соберет более 300 мировых лидеров из более чем 60 стран, включая более 25 бывших президентов, более 15 бывших премьер-министров, около 10 руководителей ООН и международных агентств, а также более 25 бывших министров и заместителей министров.

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