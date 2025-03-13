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Важно развивать Средний коридор, который сможет соединить Монтенегро с регионом Центральной Азии - экс-министр

Политика Материалы 13 марта 2025 17:52 (UTC +04:00)
Важно развивать Средний коридор, который сможет соединить Монтенегро с регионом Центральной Азии - экс-министр

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - Важно развивать Средний коридор, который сможет соединить Западные Балканы, Монтенегро с регионом Центральной Азии.

Об этом в четверг заявила Trend в кулуарах XII Глобального Бакинского форума экс-министр обороны и бывший посол Монтенегро в Организации Объединенных Наций Милица Пеянович-Дуришич.

Она отметила, что Азербайджан является страной, активно устанавливающей связи на Западных Балканах и во многих других регионах мира.

"Азербайджан, наряду с рядом стран Европы, также старается осуществлять совместные проекты с нами, вкладывая инвестиции. Несомненно, важно развивать Средний коридор, который сможет соединить Западные Балканы, Монтенегро с регионом Центральной Азии. В этом направлении ряд стран, особенно Азербайджан, разработали значительные инициативы. Для будущего развития существует еще множество важных аспектов. Я верю, что у всех сторон есть желание продолжать развивать эту инициативу", - добавила она.

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