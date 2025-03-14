Любой процесс, ведущий к подписанию мирного договора между Азербайджаном и Арменией, является верным шагом - Сьюзан Элиот (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Любой процесс, ведущий к подписанию мирного договора между Азербайджаном и Арменией, является верным шагом.

Об этом в пятницу Trend сказала в кулуарах XII Глобального Бакинского форума президент и главный исполнительный директор Национального комитета по внешней политике США Сьюзан Элиот.

Она отметила, что установление мира и стабильности на Южном Кавказе крайне важно.

"Считаю, что этот форум также имеет исключительное значение для установления мира и справедливости во всем мире. Мы выражаем благодарность Президенту Ильхаму Алиеву за поддержку и создание условий для выражения участниками своих мнений. В ходе панели, модератором которой я была, мы много говорили о том, как Азербайджан, Турция и другие страны могут способствовать миру. Поэтому я думаю, что этот форум предлагает отличные возможности для сторон. Надеюсь, что в ходе этой панели мы сможем изложить справедливые позиции, состоящие из некоторых конкретных идей, которые можно использовать для решения мировых проблем.

Есть много тем, о которых можно поговорить, обсудить изменение климата, пути к миру или о том, как укрепить многосторонние организации. Итак, я думаю, что этот форум предоставляет идеальную возможность поделиться идеями между многими бывшими мировыми лидерами", - добавила она.

Отметим, что XII Глобальный Бакинский форум проходит с 13 по 15 марта под девизом "Переосмысление мирового порядка: преобразование вызовов в возможности".

Форум организован Международным центром Низами Гянджеви.

В рамках мероприятия будут обсуждаться ключевые глобальные вопросы, такие как геополитические изменения, мультисторонний подход, глобальный кризис здравоохранения, восстановление и региональная стабильность мира, COP29 и другие.

Форум соберет более 300 мировых лидеров из более чем 60 стран, включая более 25 бывших президентов, более 15 бывших премьер-министров, около 10 руководителей ООН и международных агентств, а также более 25 бывших министров и заместителей министров.

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