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Президент Ильхам Алиев: Мы заново отстраиваем и будем отстраивать Агдам

Политика Материалы 27 марта 2025 14:36 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Мы заново отстраиваем и будем отстраивать Агдам
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Мы заново отстраиваем и будем отстраивать Агдам. Сейчас проводятся широкомасштабные строительные работы.

Как сообщает в четверг Trend, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в выступлении на встрече с жителями, переехавшими в новые квартиры в селе Сарыджалы Агдамского района.

«В постоккупационный период были сданы в эксплуатацию многие важные инфраструктурные объекты, в первую очередь, дороги. Реконструирована дорога Агдам-Барда. Даже в советское время такой красивой дороги не было. Строится дорога Агдам-Ханкенди. Как и дорога Барда-Агдам, она будет четырехполосной. Прокладывается железная дорога, наверное, она будет сдана в эксплуатацию в этом году. То есть до Агдама можно будет легко добраться по железной дороге. Строится вокзальный комплекс. Восстановлена Агдамская мечеть», - отметил глава государства.

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