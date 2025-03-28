МИД Азербайджана и Китая провели очередной раунд политических консультаций

БАКУ /Trend/ - Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов посетил Китайскую Народную Республику.

Об этом в пятницу сообщили Trend в МИД Азербайджана.

Было отмечено, что 28 марта в Пекине состоялся очередной раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджанской Республики и Китайской Народной Республики.

"Со стороны Азербайджана делегацию возглавлял заместитель министра Эльнур Мамедов, со стороны Китая - заместитель министра иностранных дел Лю Бинь.

В ходе консультаций обсуждены вопросы сотрудничества в политической, экономической, торговой, энергетической, транспортно-логистической, образовательной и культурной сферах. Особое внимание уделено развитию туризма, цифровой трансформации и "зеленого" перехода. Была отмечена важность взаимных визитов на высоких уровнях и их позитивное влияние на многие сферы двусторонних отношений.

В рамках обсуждений было отмечено историческое значение "Совместной декларации об установлении стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Китайской Народной Республикой", принятой 3 июля 2024 года во время встречи между Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

Было подчеркнуто, что этот важный политический документ открывает широкие горизонты в плане укрепления сотрудничества стратегического характера между двумя государствами.

Замминистра Эльнур Мамедов подробно проинформировал о мирной повестке Азербайджана, процессе нормализации отношений с Арменией и существующих препятствиях, восстановительных и строительных работах на освобожденных от оккупации территориях и инвестиционных проектах.

В ходе встречи стороны также обменялись мнениями по вопросам взаимодействия в ООН, Шанхайской организации сотрудничества и других международных площадках, региональной проблематике и темам, представляющим взаимный интерес.

27 марта Эльнур Мамедов также встретился с заместителем руководителя управления международного сотрудничества Центрального комитета Коммунистической партии Китая Чэнь Джоу. В ходе встречи было обсуждено текущее состояние и перспективы двусторонних отношений. Особо было отмечено, что взаимное доверие и дружба, существующие между главами государств, являются основой всестороннего развития связей между Азербайджаном и Китаем.

В рамках визита Эльнур Мамедов встретился с Генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества Нурланом Ермекбаевым и обменялся мнениями о перспективах взаимодействия Азербайджана с ШОС.

В то же время Эльнур Мамедов встретился в Центре Китая и глобализации с руководством учреждения и представителями различных мозговых центров. Он проинформировал о текущей ситуации в регионе, а также об азербайджано-китайских связях, ответил на вопросы участников мероприятия",- говорится в сообщении ведомства.

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