Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетил Шехидляр хиябаны (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 2 апреля находящийся с официальным визитом в Азербайджане Президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер и его супруга Эльке Бюденбендер посетили Аллею шехидов.

Как сообщает Trend, Президент Франк-Вальтер Штайнмайер почтил память героических сынов Родины, отдавших жизнь в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложил венок к мемориалу "Вечный огонь".

Затем высокому гостю и его супруге, полюбовавшимся панорамой столицы Азербайджана с самой высокой точки Баку, была предоставлена подробная информация об истории Аллеи шехидов и проводимых в городе работах по строительству и благоустройству.