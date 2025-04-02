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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетил Шехидляр хиябаны (ФОТО)

Политика Материалы 2 апреля 2025 09:55 (UTC +04:00)
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетил Шехидляр хиябаны (ФОТО)
Фото: АЗЕРТАДЖ

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Эмин Алиев
Эмин Алиев
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БАКУ /Trend/ - 2 апреля находящийся с официальным визитом в Азербайджане Президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер и его супруга Эльке Бюденбендер посетили Аллею шехидов.

Как сообщает Trend, Президент Франк-Вальтер Штайнмайер почтил память героических сынов Родины, отдавших жизнь в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложил венок к мемориалу "Вечный огонь".

Затем высокому гостю и его супруге, полюбовавшимся панорамой столицы Азербайджана с самой высокой точки Баку, была предоставлена подробная информация об истории Аллеи шехидов и проводимых в городе работах по строительству и благоустройству.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетил Шехидляр хиябаны (ФОТО)
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетил Шехидляр хиябаны (ФОТО)
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетил Шехидляр хиябаны (ФОТО)
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетил Шехидляр хиябаны (ФОТО)
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетил Шехидляр хиябаны (ФОТО)
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетил Шехидляр хиябаны (ФОТО)
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетил Шехидляр хиябаны (ФОТО)
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетил Шехидляр хиябаны (ФОТО)
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетил Шехидляр хиябаны (ФОТО)
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетил Шехидляр хиябаны (ФОТО)
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