Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Между Парламентской сетью Движения неприсоединения и Организацией толерантности и мира подписан меморандум

Политика Материалы 7 апреля 2025 16:13 (UTC +04:00)
Между Парламентской сетью Движения неприсоединения и Организацией толерантности и мира подписан меморандум

Читайте Trend в

Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
Все материалы

БАКУ /Trend/ - 7-го апреля в рамках рабочего визита делегации парламента во главе со спикером Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, главой Парламентской сети Движения неприсоединения Сахибой Гафаровой в Узбекистан состоялась встреча с руководителем Организации толерантности и мира Ахмедом Аль-Джарваном.

Об этом Trend сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

На встрече был подписан Меморандум между Парламентской сетью Движения неприсоединения и Организацией толерантности и мира.

Документ подписали С.Гафарова и А.Аль-Джарван.

Комментируя значение документа, спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова отметила, что Меморандум послужит укреплению сотрудничества между Парламентской сетью Движения неприсоединения и Организацией толерантности и мира.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости