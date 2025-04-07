Между Парламентской сетью Движения неприсоединения и Организацией толерантности и мира подписан меморандум

БАКУ /Trend/ - 7-го апреля в рамках рабочего визита делегации парламента во главе со спикером Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, главой Парламентской сети Движения неприсоединения Сахибой Гафаровой в Узбекистан состоялась встреча с руководителем Организации толерантности и мира Ахмедом Аль-Джарваном.

Об этом Trend сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

На встрече был подписан Меморандум между Парламентской сетью Движения неприсоединения и Организацией толерантности и мира.

Документ подписали С.Гафарова и А.Аль-Джарван.

Комментируя значение документа, спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова отметила, что Меморандум послужит укреплению сотрудничества между Парламентской сетью Движения неприсоединения и Организацией толерантности и мира.

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