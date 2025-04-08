Обсуждены вопросы партнерства между Азербайджаном и ОАЭ в рамках международных организаций

БАКУ /Trend/ - 7 апреля министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился в Абу-Даби с министром иностранных дел Объединенных Арабских эмиратов (ОАЭ) Абдуллой бин Заидом аль Нахайяном.

Как сообщили во вторник Trend в МИД Азербайджана, на встрече были обсуждены политические, экономические, торговые, энергетические и гуманитарные аспекты сотрудничества двух стран, партнерство в рамках региональных и международных организаций, а также нынешняя ситуация в регионе. С удовлетворением отмечена работа, проводимая в энергетической сфере, в частности в области альтернативной энергии.

Констатирована роль политического диалога, включая механизм политических консультаций, в развитии сотрудничества.

Подчеркнута важность продолжения взаимной поддержки и солидарности в рамках региональных и международных организаций.

Джейхун Байрамов подробно проинформировал противоположную сторону о восстановительных работах в регионе и мирной повестке дня в постконфликтный период, рассказал о текущих вызовах, в том числе о минной угрозе, а также о территориальных претензиях к нашей стране, сохраняющихся в Конституции и ряде законодательных актов Армении.

С удовлетворением говорилось о важности поддержки Объединенных Арабских Эмиратов в области разминирования, а также в деле восстановления освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.