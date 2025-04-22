В Баку продолжился судебный процесс по уголовному делу Рубена Варданяна (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 22 апреля продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по таким статьям Уголовного кодекса Азербайджана, как преступления против мира и человечности, военные преступления, а также терроризм, финансирование терроризма и другие тяжкие преступления.

Как сообщает Trend, на открытом судебном заседании, состоявшемся в Бакинском военном суде, под председательством судьи Зейнала Агаева, в составе судей Анара Рзаева и Джамала Рамазанова (резервный судья Гюнель Самедова), обвиняемый был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, то есть русский, а также выбранным им самим адвокатом.

Судебный процесс продолжился допросом потерпевших.

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