Стали известны сроки визита Президента Узбекистана в Азербайджан Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Визит Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Азербайджан планируется в начале июля этого года.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов в ходе III межрегионального форума Азербайджан - Узбекистан в Баку.

"Наше стратегическое партнерство уже обрело союзнический характер и сегодня находится на качественно новом этапе развития. И очень символично, что этот форум проходит в преддверии предстоящего визита Президента Республики Узбекистан Шарката Мерзиёева в Азербайджан в начале июля этого года", - сказал он.

По словам Кудратова, этот визит откроет новую захватывающую страницу в истории взаимоотношений братских народов.

Министр также подчеркнул, что Узбекистан намерен активно наращивать своё присутствие в Азербайджане.

По его словам, в ходе сегодняшней встречи достигнута договорённость о разработке совместного графика взаимных визитов и деловых миссий — как из Узбекистана в Азербайджан, так и в обратном направлении.

Цель — обеспечить регулярность и системность подобных контактов, чтобы представители деловых кругов двух стран чаще встречались и выстраивали устойчивое сотрудничество.