Главы МИД Азербайджана и Иордании обсудили развитие двусторонних отношений (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 21 июня 2025 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках 51-й сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества в Стамбуле встретился с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Иордании Айманом Ас-Сафади.

Об этом сообщило министерство иностранных дел, передает Trend.

Было отмечено, что на встрече обсуждались вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Иорданией, региональная ситуация в регионе Ближнего Востока, израильско-иранский конфликт.

Была подчеркнута важность дальнейшего наращивания усилий по развитию существующих между Азербайджаном и Иорданией отношений дружбы и партнерства, дальнейшего расширения сотрудничества в рамках двусторонних и международных организаций. Были рассмотрены вопросы подготовки к организации в ближайшее время очередного заседания Межправительственной комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству между правительством Азербайджанской Республики и правительством Иордании.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

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