Французский спортсмен завоевал “золото” на Чемпионате Европы по стрельбе в Баку

БАКУ /Trend/ - Французский спортсмен Алексис Райнауд завоевал “золото” по стрельбе из винтовки из трёх положений с 300 метров среди мужчин на Чемпионате Европы по стрельбе в Баку.

Райнауд набрал 1 167 баллов.

На втором месте с небольшим отрывом (1 163 балла) венгерский стрелок Пени Истван, а “бронзу” получил его соотечественник Сиди Петер (1 161 балл).

Отметим, что сегодня в Бакинском центре по стрельбе проходят соревнования по стрельбе из стандартной винтовки на дистанции 300 метров среди мужчин, по стрельбе из винтовки из трёх положений с 300 метров среди мужчин, по стендовой стрельбе среди мужчин, юниоров и женщин, по стрельбе из крупнокалиберного пистолета с 25 метров среди мужчин.

Чемпионат Европы по стрельбе стартовал в Баку 22 июля и продлится до третьего августа.

(Автор: Азад Гасанли)