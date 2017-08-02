Выпускники Бакинской Высшей Школы Нефти – сотрудники STAR (ФОТО)

2 августа 2017 11:01 (UTC+04:00)

Двадцать пять выпускников Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН) будут работать на одном из предприятий SOCAR-Турция - STAR Refinery. До отъезда некоторые из них поделились впечатлениями о том, как им удалось добиться такой удачи, а также ответили на вопрос: «Что дала вам Бакинская Высшая Школа Нефти?»

Айгуль Каримова:

«Бакинская Высшая Школа Нефти открыла новую страницу моей жизни. Я мечтала о профессии инженера с самого детства. Если бы не было Высшей Школы, возможно, мне пришлось бы выбрать профессию, которая бы меня не вдохновляла и совершенно не нравилась. Только благодаря БВШН я стала инженером. Мой вуз дал мне не только специальность, но и научил быть сильной духом, твердо стоять на ногах и следовать не за мечтами, а за целями. Именно здесь я приобрела настоящих друзей, которые всегда будут рядом со мной. Я рада тому, что являюсь одной из первых выпускников БВШН».

Эльдар Гусейнли:

«Когда я готовился к поступлению в вуз, мечтал учиться в университете, который даст мне самые прочные и качественные знания. Поэтому мой выбор пал именно на Бакинскую Высшую Школу Нефти. Могу с уверенностью сказать, что аналогов этому вузу нет во всем регионе. БВШН раскрыла во мне большой потенциал, помогла поверить в себя и стать настоящей личностью. Мудрые и заботливые преподаватели научили нас как нужно быстро и правильно достигать поставленных целей. Большую помощь и поддержку за время учебы оказало нам также руководство Высшей Школы, которое организовывало различные конкурсы, конференции и производственные практики, на которых мы могли продемонстрировать свой потенциал. Уверен, что обучение на английском языке по программе Британского Университета Хериот-Ватт сделает нас успешными специалистами в своих областях, способными конкурировать с зарубежными коллегами».

Айназ Мирзазаде:

«Бакинская Высшая Школа Нефти сыграла большую роль в моем становлении. Она помогла мне самосовершенствоваться, расширить свое мировоззрение и стать патриотом своей страны. Я никогда не забуду, как на первом курсе наша группа получила золотую медаль на организованном Высшей Школой накануне праздника Новруз конкурсе «Музыкальный Хемсе». Тогда я почувствовала дух дружбы и сплоченности. Я также благодарна БВШН за надежных и хороших друзей, которых приобрела за годы учебы в этом вузе. Благодарю всех, кто направляла меня и поддерживал на этом сложном пути. Я горжусь тем, что являюсь выпускницей лучшего вуза в Азербайджане. Верю, что однажды БВШН войдет в список престижнейших вузов мира».

Адыль Бабаев:

«С самого начала обучения в Бакинской Высшей Школе Нефти по специальности «Инженер-химик», наряду с практическими и теоретическими знаниями, этот вуз поспособствовал развитию творческого потенциала, самовыражению и научил взаимодействию в команде. Я благодарен профессорам и преподавателям БВШН, которые направляли меня в нужное русло и помогали справиться со сложностями напряженной учебы. В моем формировании также очень помогли встречи и презентации специалистов в различных областях, организованные в стенах нашего вуза. Благодаря этим встречам я научился свободно выражать свое мысли и вести диалог».

Azernews Newspaper
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