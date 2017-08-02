Команда Азербайджана вышла в полуфинал на чемпионате Европы по стрельбе в Баку

БАКУ /Trend/ - Члены азербайджанской команды Фуад Гурбанов и Регина Мефтахетдинова завоевали путевку в полуфинал соревнований по стрельбе на круглом стенде смешанных команд чемпионата Европы, проводимом в Баку.
В Баку в среду стартует 13-й день соревнований чемпионата Европы по стрельбе.
Сегодня в Бакинском центре по стрельбе пройдут соревнования по стрельбе на круглом стенде (скит, смешанные команды), а также по стрельбе по движущимся целям на дистанции 50 метров среди мужчин и юниоров.
Чемпионат Европы по стрельбе стартовал в Баку 22 июля и продлится до третьего августа.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)