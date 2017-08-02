Команда Азербайджана вышла в полуфинал на чемпионате Европы по стрельбе в Баку

2 августа 2017 17:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Члены азербайджанской команды Фуад Гурбанов и Регина Мефтахетдинова завоевали путевку в полуфинал соревнований по стрельбе на круглом стенде смешанных команд чемпионата Европы, проводимом в Баку.

В Баку в среду стартует 13-й день соревнований чемпионата Европы по стрельбе.

Сегодня в Бакинском центре по стрельбе пройдут соревнования по стрельбе на круглом стенде (скит, смешанные команды), а также по стрельбе по движущимся целям на дистанции 50 метров среди мужчин и юниоров.

Чемпионат Европы по стрельбе стартовал в Баку 22 июля и продлится до третьего августа.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

Azernews Newspaper
Новости по теме
Шведы завоевали «золото» и «серебро» на чемпионате Европы по стрельбе в Баку
Общество 18:07
В Баку стартовал 13-ый день соревнований чемпионата Европы по стрельбе
Общество 10:25
Милош Славичек стал чемпионом Европы по стрельбе
Общество 1 августа 20:05
Сборная Швеции стала победителем чемпионата Европы по стрельбе в Баку
Общество 1 августа 14:37
Австриец завоевал «золото» по стрельбе из стандартной винтовки на чемпионате Европы в Баку
Общество 1 августа 14:15
Французский стрелок: На проводимом в Азербайджане чемпионате Европы по стрельбе для участников созданы все условия
Общество 31 июля 19:19
Вице-президент: Азербайджан на высоком уровне организовал чемпионат Европы по стрельбе
Общество 31 июля 15:42
Интересные кадры с чемпионата Европы по стрельбе в Баку (ФОТО)
Общество 31 июля 14:16
Эстонский спортсмен завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по стрельбе в Баку
Общество 31 июля 14:12
Французский спортсмен завоевал “золото” на Чемпионате Европы по стрельбе в Баку
Общество 31 июля 13:36
В Баку стартует 11-й день соревнований Чемпионата Европы по стрельбе
Общество 31 июля 09:42
Латвийский спортсмен завоевал "золото" на Чемпионате Европы по стрельбе в Баку
Общество 29 июля 12:21
Немецкая спортсменка взяла “золото” на Чемпионате Европы по стрельбе в Баку
Общество 28 июля 15:28
7 азербайджанских спортсменов подключились к борьбе на Чемпионате Европы по стрельбе в Баку (ФОТО)
Общество 28 июля 12:11