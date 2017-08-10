Завтра в Баку до 34 градуса тепла

БАКУ /Trend/ - В пятницу в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков, сообщили Trend в четверг в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Временами усиливающийся северо-западный ветер днем сменится умеренным северо-восточным ветром.

Температура воздуха на Абшероне ночью составит 22-25, днем - 30-35, в Баку ночью - 23-25, днем - 32-34 градуса тепла.

Атмосферное давление повысится с 759 до 762 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80, днем - 40-50 процентов.

На пляжах Абшерона температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 26-27, в Загульбе, Бузовне, Мардакане, Шувелане – 27-28, Тюркане, Говсане, Сахиле и Шихово – 28-29 градусов тепла.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако ночью и утром в некоторых горных территориях ожидаются грозовые дожди. Западный ветер местами будет усиливаться.

Ночью 20-25, днем 33-37, в горах ночью 15-20, днем 25-30 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)