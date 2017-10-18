Издан очередной номер журнала мировой литературы «Хазар»

18 октября 2017 19:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Переводческий центр при кабинете министров Азербайджана издал очередной номер (3/2017) журнала мировой литературы «Хазар».

Этот номер журнала включает:

* В рубрике «Современная австрийская проза» - роман Петера Хандке «Женщина-левша»;

* В рубрике «Азербайджанская литература» - рассказ Шахмара «Овцеглазый»;

* В рубрике «Лауреаты Букеровской премии» - роман Кадзуо Исигуро «Остаток дня»;

* В рубрике «Французский символизм» - стихи Ш.Бодлера, П.Верлена и А.Рембо;

* В рубрике «Переводы классики» - рассказ Джона Стейнбека «Налет» в переводе Натика Сафарова;

* Статью Эзра Паунда «Взгляд назад»;

* В рубрике «Румынская литература» - рассказы Мирчи Кэртэреску;

* В рубрике «Корифеи» - роман Тони Моррисон «Домой» и другие интересные заметки.

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