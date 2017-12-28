В Баку возникли задержки в движении автобусов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку возникли задержки в движении автобусов из-за плотного транспортного потока на большинстве улиц и проспектов столицы, сообщили в четверг в Бакинском транспортном агентстве.

Сейчас плотный транспортный поток наблюдается на проспектах Зии Буниятова, Нефтяников, Тбилисском проспекте, улицах Фатали Хана Хойского, Юсифа Сафарова, Афияддина Джалилова, Узеира Гаджибекова, площади Азнефть, Баилова и на дороге перед Площадью Государственного флага.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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