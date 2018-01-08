Завтра в Баку ветрено, к ночи местами ожидаются дожди

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове завтра переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, однако к ночи местами ожидаются дожди, сообщили Trend в понедельник в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Утром местами слабый туман, порывистый юго-западный ветер, который вечером сменится усиливающимся северо-западным ветром.

На Абшеронском полуострове ночью ожидается 3 - 5, днем 8 -11, в Баку ночью 3 - 5, днем 9 - 11 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится от 763 до 769 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 70 - 80 процентов.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, однако вечером в северных и западных районах будут осадки, ожидается снег, иногда туман. Ветер западный, местами порывистый.

Ночью 1-6, днем 8-13 тепла, в горах ночью 3-8 мороза, днем 5-10 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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