Обнародован прогноз погоды на первый рабочий день недели

БАКУ /Trend/ - В понедельник в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать облачная погода, временами ожидается дождь, вечером и ночью местами возможен мокрый снег, сообщили Trend в воскресенье в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Временами усиливающийся северо-западный ветер вечером сменится северо-восточным.

На Абшеронском полуострове температура ночью 0 – 2, днем 3 – 5 градусов тепла, в Баку ночью 0 – 2, днем 3-5 градуса тепла.

В районах Азербайджана завтра ожидается дождь, местами мокрый снег, снег, в отдельных местах снегопад. Временами туман, порывистый западный ветер.

Ночью температура от двух градусов мороза до трех градусов тепла, днем 6-9 градусов тепла, в горах ночью 5-10, днем 0-5 градусов мороза.

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