В Баку в многоэтажном доме на оползневом участке образовались трещины (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В 16-этажном доме в жилом массиве «Ени Гюнешли» на участке Гюнешлинское плато, где просел грунт, образовались трещины.

Об этом Trend в среду сказал начальник экспедиции геологического планирования Национальной геологоразведочной службы минэкологии и природных ресурсов (МЭПР) Азиз Гаралов.

По его словам, это было установлено при осмотре участков Зых и Гюнешлинского плато.

Гаралов отметил, что по Гюнешлинскому плато проходит линия тектонического разлома и на большинстве домов, расположенных вдольэтой линии, образовались трещины, наблюдается деформация.

Гаралов, подчеркнув перегруженность склона на Гюнешлинском плато, добавил, что в результате увеличения сезонных осадков, сточных вод, произошло утяжеление почвы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.