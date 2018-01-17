В Баку в многоэтажном доме на оползневом участке образовались трещины (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В 16-этажном доме в жилом массиве «Ени Гюнешли» на участке Гюнешлинское плато, где просел грунт, образовались трещины.
Об этом Trend в среду сказал начальник экспедиции геологического планирования Национальной геологоразведочной службы минэкологии и природных ресурсов (МЭПР) Азиз Гаралов.
По его словам, это было установлено при осмотре участков Зых и Гюнешлинского плато.
Гаралов отметил, что по Гюнешлинскому плато проходит линия тектонического разлома и на большинстве домов, расположенных вдольэтой линии, образовались трещины, наблюдается деформация.
Гаралов, подчеркнув перегруженность склона на Гюнешлинском плато, добавил, что в результате увеличения сезонных осадков, сточных вод, произошло утяжеление почвы.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)
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