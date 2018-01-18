Завтра в Баку переменная облачность, к ночи местами возможна морось

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет переменная облачность, преимущественно без осадков, к ночи в некоторых местах возможна морось, утром в отдельных местах слабый туман, усиливающийся юго-западный ветер вечером сменится умеренным северо-западным ветром, сообщили Trend в четверг в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 1-3, днем - 7-12, в Баку ночью - 1-3, днем - 9-11 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 754 до 758 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80, днем - 55-60 процентов.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, однако вечером в отдельных местах ожидаются дожди, в горной местности снег, временами туман, западный ветер днем местами усилится.

Ночью от 3 мороза до 2 тепла, днем 7-12 тепла, в горах ночью 4-9, днем 0-9 градуса мороза.

С завтрашнего вечера и до вечера 20 января в некоторых районах временами усиливающийся западный ветер, ожидаются осадки, в горных территориях снег, в северных и восточных районах снегопад.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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