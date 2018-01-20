Шахрияр Мамедъяров поднялся на первую строчку супертурнира "Tata Steel Chess"

20 января 2018 00:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров поднялся на первую строчку супертурнира "Tata Steel Chess".

В рамках 6-ого тура турнира, проходящего в голландском Вейк-ан-Зее, Мамедъяров одолел представителя Индии Адхибана Башкарана со счетом 1:0.

В результате гроссмейстер набрав 4,5 очков, поднялся на первую строчку таблицы и является единоличным лидером турнира.

В седьмом туре Мамедъяров сыграет с китайцем Вэй И.

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