Завтра в Баку будет ветрено, утром туман, морось

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, утром местами слабый туман, морось, сообщили во вторник Trend в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Северо-западный ветер днем временами будет усиливаться.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью 2-4, днем – 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится от 754 до 758 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80, днем - 50-55 процентов.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, однако утром и вечером в некоторых горных и предгорных районах возможны осадки, снег. В отдельных местах туман. Западный ветер местами усилится.

Ночью от 2 мороза до 3 тепла, днем 7-11 тепла, в горах ночью 0-4 мороза, днем 0-5 тепла.

24-25 января умеренные колебания метеорологических факторов и временами усиливающийся северный ветер на Абшеронском полуострове может вызвать дискомфорт у некоторых метеозависимых людей.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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