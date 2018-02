Научная статья преподавателя БВШН опубликована в авторитетном международном журнале

БАКУ /Trend/ - Научная статья преподавателя кафедры нефтегазовой инженерии Бакинской высшей школы нефти (БВШН) Самина Мелика опубликована в журнале «Динамические и контрольные системы» ("Journal of Dynamical and Control Systems"), одном из самых авторитетных научных изданий в мире.

Как говорится в сообщении Школы нефти, распространенном в четверг, статья опубликована 24 января этого года под заголовком «Необходимые условия оптимальности первой и второй степени в дискретных системах при отставании контроля» (Necessary First- and Second-Order Optimality Conditions in Discrete Systems with a Delay in Control"). В ней описывается новый метод, применяемый при решении проблем современной инженерной и экономической оптимизации, в основе которого лежат необходимые условия оптимальности Эйлеровского типа и линеаризованный принцип дискретного максимума.

Проблемы оптимизации в дискретных системах являются одним из приоритетных исследовательских направлений в современной математике. Они позволяют определить допустимые принципы работы новых многофункциональных технологий, а также имеют большое значение для оптимального управления при помощи математических моделей банковскими платежами, которые были отложены или ограничены.

Согласно «рейтингу Томсона», журнал «Динамические и контрольные системы», издаваемый в США, входит в число 25 самых авторитетных научных журналов мира, специализирующихся на вопросах контроля и оптимизации. В составе его редакционной коллегии – профессора университетов Франции, Италии и США, а сам журнал используется такими всемирно известными научно-исследовательскими центрами, как SCOPUS, SciSearch, INSPEC и ZentralblattMath.

Преподаватель БВШН Самин Мелик закончил магистратуру по специальности «Математика и математическая логика» в Манчестерском университете (Великобритания). В настоящее время работает над докторской диссертацией в области оптимального управления под руководством профессора Мисира Марданова в Институте математики и механики Национальной академии наук Азербайджана.

