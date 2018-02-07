Ученые UNEC продолжают свои исследования в Турции

БАКУ /Trend/ - Участники проекта «Молодые профессора» UNEC командированы в Турцию.

Диссертанты по программе доктора наук UNEC - доценты Эльшан Багирзаде, Анар Рзаев, Фариз Ахмедов, Рагиф Гасымов и Герай Мусаев в течение 15 дней проведут свои научные исследования в университете Dokuz Eylül («9 сентября») в городе Измир.

Ученые UNEC, осуществляющие свои исследования под руководством авторитетных профессоров Турции, воспользуются библиотекой университета Dokuz Eylül, представляющей возможность выхода в такие авторитетные академические базы мира, как “Thomson Reuters Web of Sciences”, “Scopus”, “Elsevier”, “Springerlink”, “EBSCO”. В рамках визита ученые смогут изучить опыт университетов Турции в научно-исследовательской сфере, обсудят вопросы издания статей в международных журналах с высоким рейтингом совместно с учеными университета Dokuz Eylül, а также участия в местных и международных научных конкурсах, и конференциях.

Следует отметить, что участники проекта «Молодые профессора» UNEC с целью еще большего расширения научных исследований и повышения опыта постоянно командируются в авторитетные зарубежные университеты и интеллектуальные центры.

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