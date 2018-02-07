Ученые UNEC продолжают свои исследования в Турции

7 февраля 2018 20:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Участники проекта «Молодые профессора» UNEC командированы в Турцию.

Диссертанты по программе доктора наук UNEC - доценты Эльшан Багирзаде, Анар Рзаев, Фариз Ахмедов, Рагиф Гасымов и Герай Мусаев в течение 15 дней проведут свои научные исследования в университете Dokuz Eylül («9 сентября») в городе Измир.

Ученые UNEC, осуществляющие свои исследования под руководством авторитетных профессоров Турции, воспользуются библиотекой университета Dokuz Eylül, представляющей возможность выхода в такие авторитетные академические базы мира, как “Thomson Reuters Web of Sciences”, “Scopus”, “Elsevier”, “Springerlink”, “EBSCO”. В рамках визита ученые смогут изучить опыт университетов Турции в научно-исследовательской сфере, обсудят вопросы издания статей в международных журналах с высоким рейтингом совместно с учеными университета Dokuz Eylül, а также участия в местных и международных научных конкурсах, и конференциях.

Следует отметить, что участники проекта «Молодые профессора» UNEC с целью еще большего расширения научных исследований и повышения опыта постоянно командируются в авторитетные зарубежные университеты и интеллектуальные центры.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Профессор Стамбульского университета предложил изучить академическую этику UNEC (ФОТО)
Общество 19:38
Ученые университетов мира в UNEC: соответствие учебных материалов международным стандартам
Общество 6 февраля 16:56
“Дни открытых дверей» играют важную роль в превращении UNEC в прозрачную систему образования (ФОТО)
Общество 5 февраля 10:40
Научное руководство в образовании докторантуры в UNEC: современное состояние и пути совершенствования (ФОТО)
Общество 31 января 12:37
Определены будущие приоритеты молодых ученых UNEC (фото)
Общество 29 января 14:51
В UNEC апелляционные обращения ниже одного процента(ФОТО)
Общество 29 января 10:06
В UNEC обнародован механизм публикации научно-исследовательских работ в международных журналах (ФОТО)
Общество 25 января 13:03
Преимущества для отличившихся студентов UNEC (ФОТО)
Общество 25 января 10:14
Научно-исследовательский институт экономических изысканий – 2017: научные исследования, книги и гранты
Общество 23 января 15:57
Встреча с "посланниками качества" UNEC (ФОТО)
Общество 23 января 15:10
20 Января вписан в историю как день единства и чести (ФОТО)
Общество 20 января 09:52
Обращения в UNEC выслушает Совет общественного контроля – НОВШЕСТВО
Общество 11 января 16:56
Специальный выпуск журнала "Эксперт UNEC": "Криптовалюта" (ФОТО)
Общество 10 января 13:06
Письменные экзамены сыграют важную роль в подготовке грамотных специалистов - депутат (ФОТО)
Общество 8 января 14:16
В UNEC начался прием в докторантуру и диссертантуру
Общество 5 января 15:01
UNEC провожает 2017 год: Незабываемое танго преподавателей и студентов (ФОТО)
Общество 28 декабря 2017 12:41
Подготовка к зимней экзаменационной сессии в UNEC (ФОТО)
Общество 28 декабря 2017 12:35
"Три мушкетера" в исполнении студентов UNEC (ФОТО)
Бизнес 27 декабря 2017 15:55