На ряде улиц в Баку будут ограничения в подаче воды

9 февраля 2018 11:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в течение дня на ряде улиц и проспектов Баку вода будет подаваться с перебоями, говорится сообщении ОАО «Азерсу», распространенном в пятницу.

Ограничения в подаче воды будут на улицах Сулеймана Везирова, Фазаила Байрамова, Афияддина Джалилова, Мехти Мехтизаде, Наджафгулу Рафиева, Натига Алиева, Аледдина Гулиева, на ряде участков проспектов Ходжалы, Нобеля и Бабека.

Перебои в подаче воды связаны с переносом водопроводных линий, проходящих через территорию, в рамках реконструкции дорожной инфраструктуры на проспекте Бабека.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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