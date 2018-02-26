Защита окружающей среды должна стать общим делом всего населения Азербайджана - министр (версия 2)

26 февраля 2018 13:00 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Защита окружающей среды должна стать общим делом всего населения Азербайджана, сказал в понедельник журналистам министр экологии и природных ресурсов страны Гусейнгулу Багиров.

"Сотрудники правоохранительных органов и нашего министерства осуществляют природоохранные меры в силу своих полномочий. Но этого недостаточно. Население также должно понимать, что, вырубая леса, они наносят вред самим себе ", - сказал Багиров.

По словам министра, некоторые граждане сами занимаются незаконной вырубкой лесов и их перевозкой.

Багиров отметил, что предприниматели также должны мыслить сознательно и не вести работ на территории, где есть зеленые насаждения.

"За последние несколько лет мы неоднократно сталкивались с подобными фактами. Это наносит непоправимый вред природе", - сказал министр.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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