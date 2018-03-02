Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в связи с пожаром в наркоцентре

2 марта 2018 16:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Генеральная прокуратура Азербайджана в пятницу возбудила уголовное дело в связи с пожаром в Республиканском наркологическом центре.

По факту происшествия Следственное управление по делам о тяжких преступлениях Генпрокуратуры возбудило уголовное дело по статьям 225.2 (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее тяжкие последствия) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, приведшее к тяжким последствиям), продолжаются необходимые следственно-оперативные мероприятия, сказал в пятницу Trend глава пресс-службы Генпрокуратуры Эльдар Султанов.

Для установления причин происшествия была назначена экспертиза.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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