В Азербайджане открывается новый телеканал

5 марта 2018 17:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На заседании Национального совета по телевидению и радиовещанию Азербайджана в понедельник был рассмотрен вопрос о выдаче лицензии ООО "Аналитическо-информационный центр REAL", говорится в понедельник в сообщении нацсовета.

Согласно решению нацсовета ООО "Аналитическо-информационный центр REAL" была выдана бессрочная лицензия для спутникового вещания как специализированного (новостного) канала.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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