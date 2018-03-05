В Азербайджане открывается новый телеканал

БАКУ /Trend/ - На заседании Национального совета по телевидению и радиовещанию Азербайджана в понедельник был рассмотрен вопрос о выдаче лицензии ООО "Аналитическо-информационный центр REAL", говорится в понедельник в сообщении нацсовета.

Согласно решению нацсовета ООО "Аналитическо-информационный центр REAL" была выдана бессрочная лицензия для спутникового вещания как специализированного (новостного) канала.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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