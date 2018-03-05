Малейка Аббасзаде о проблемах на этапе собеседования при приеме на госслужбу

БАКУ /Trend/ - Главная проблема на этапе собеседования при приеме на госслужбу заключается в том, что для кандидатов нет ограничений в регистрации для собеседований.

Об этом председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра Азербайджана Малейка Аббасзаде сказала в понедельник на заседании совета.

Аббасзаде отметила, что в итоге некоторые кандидаты, злоупотребляя этим, прошли регистрацию по 20 и более должностям. В общей сложности в среднем один человек прошел регистрацию для участия в трех собеседованиях.

Учитывая это, сказала Аббасзаде, необходимо подготовить и представить в соответствующие органы предложения для внесения изменений в законодательство.

Председатель совета директоров добавила, что до сих пор в общей сложности 1488 человек получили сертификаты, в том числе 33 кандидата на административные должности типа А, 1455 кандидатов - типа В. За последние два месяца были даны четыре объявления о собеседовании по 2026 вакансиям. Продолжается этап собеседования с 1450 кандидатами по 1126 вакантным должностям.

До сегодняшнего времени с кандидатами для приема на госслужбу было проведено 459 собеседований. 247 кандидатов отказались от собеседования, 231 - не принял участие. Результаты пяти кандидатов признаны недействительными.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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