Завтра в Баку местами ожидается мокрый снег

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются осадки, умеренный юго-восточный ветер, ночью в отдельных местах полуострова мокрый снег, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, распространенном во вторник.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 0-2, днем - 5-8 градусов тепла, в Баку ночью 0-2, днем - 5-7 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 766 мм ртутного столба, относительная влажность составит 75-85 процентов.

В некоторых северных и восточных районах страны ожидается дождь, на горных территориях - снег. Местами туман, ветер восточный.

Ночью - 0-5, днем - 8-12 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем - 4-7 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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