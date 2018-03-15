Олимпийский чемпион показал в Баку усложненную программу

БАКУ /Trend/ - Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике в упражнениях на кольцах Элефтериос Петруниас из Греции впервые продемонстрировал на Кубке мира в Баку свою усложненную программу.

Об этом он сказал Trend в четверг.

"Это были первые с 2014 года изменения, введенные в мою программу. Главной моей целью на Кубке мира было протестировать эту усложненную программу. Я "выжил", я счастлив, что все получилось. Надеюсь, что от старта к старту я буду прибавлять", - сказал Петруниас.

Отметим, что Петруниас занимает текущее первое место в квалификации в упражнениях на кольцах с 15,400 балла.

В четверг в Баку на Национальной арене гимнастики стартовал первый день соревнований Кубка мира по спортивной гимнастике. Азербайджан в соревнованиях по мужской гимнастике представляют Мурад Агарзаев, Дарий Морозов и Тимур Байрамов, а среди женщин - Марина Некрасова, Мария Смирнова и Юлия Иншина.

Всего в соревнованиях, которые продлятся до 18 марта, принимают участие 102 гимнаста из 25 стран.

(Автор: Максим Цурков)

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